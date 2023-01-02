Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilis'te minibüs dereye uçtu: 6 yaralı
Kilis'in Polateli ilçesinde dereye uçan minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Taşlıalan Mahallesi'nde meydana geldi.
O. İ.'nin kullandığı minibüsün sürücüsü, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücünün hakimiyetinden çıkan minibüs, dereye uçtu.
Kazada sürücünün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kilis Trafik Kazası
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