Kaza, sabah saatlerinde Taşlıalan Mahallesi'nde meydana geldi.

O. İ.'nin kullandığı minibüsün sürücüsü, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücünün hakimiyetinden çıkan minibüs, dereye uçtu.

Kazada sürücünün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.