Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında bin 316 farklı operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 273 planlı operasyonda 420 şüpheli yakalanırken, 51'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen 10 operasyonda ise 3 bin 649 şüpheli yakalanırken, 836 şüpheli ise gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerden adliyeye sevk edilen bin 125'i kişi tutuklandı.

Kentteki terör faaliyetlerine ilişkin 24 ayrı operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ise 63 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 12'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de yıl boyunca 1009 operasyona imza atarken, bin 372 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunlardan bin 245'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.