Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 3 bin 851 paket kaçak sigara ele geçirildi
Ağrı'da, jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarında, 3 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir otomobile el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık 2022–02 Ocak 2023'te gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, 3 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olaylarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, bir otomobile el konuldu.
Etiketler: Ağrı Kaçakçılık
Son Haberler
- 17:04
- 17:02
- 17:07
- 16:59
- 16:51
Sıradaki Haber
Ordu'da serbest piyasada fındık 55 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz