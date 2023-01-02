Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık 2022–02 Ocak 2023'te gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, 3 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaylarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, bir otomobile el konuldu.