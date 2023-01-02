Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hamamözü'nden Gümüşhacıköy'e giden Ü. K. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyir halindeki U. Ç.'nin kullandığı otomobil Gümüş mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi, otomobilin motor kısmı alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobili söndüren Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki E. B ve Y. B. yaralandı. Yaralılar Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:33
- 15:29
- 15:28
- 15:25
- 15:15
Sıradaki Haber
Yozgat’ta ilk kez kişniş ekimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz