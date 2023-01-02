Hamamözü'nden Gümüşhacıköy'e giden Ü. K. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyir halindeki U. Ç.'nin kullandığı otomobil Gümüş mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi, otomobilin motor kısmı alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobili söndüren Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki E. B ve Y. B. yaralandı. Yaralılar Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanelerine kaldırıldı.