Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da serbest piyasada fındık 55 liradan işlem görüyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 55 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, serbest piyasada geçen hafta 53 lira seviyelerindeki fındığın kilogram fiyatında 2 liralık artış olduğunu belirtti.
Fındık fiyatının yeni yıla 55 liradan başladığını ifade eden Soydan, 50 randıman üzerindeki ürünün fiyatının daha da yukarılara çıkabileceğini aktardı.
Soydan, artışın sevindirici olduğunu kaydederek, gelecek haftalarda bu fiyatın daha da yukarı çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Etiketler: Ordu Tarım Üretimi
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