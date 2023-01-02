Budaklı köyünde bulunan üstü açık doğal kaplıcalar yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da vatandaşların akınına uğruyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgede vatandaşlar, gün boyu kaplıcanın tadını çıkarıyorlar.

Vatandaşlardan bazıları sıcaklığı 40 dereceyi bulan kaplıcada şifa ararken bazıları ise saatlerce yüzüp kış ortasında keyif sürüyor.

Kentteki vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden de vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği kaplıcalar her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.