Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve'de maden kazası: 8 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki bir nikel gaz madeninde meydana gelen patlamada 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi hayatını kaybetti.
Zimbabve basınındaki habere göre, başkent Harare'nin kuzeyindeki Mazowe bölgesinde bir madende oksijen tüpü patladı.
Patlama sonucu madende bulunan 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi öldü.
İşçiler oksijen tüpleriyle çalışırken patlamanın yaşandığı, daha önce de Zimbabveli bir madencinin oksijen tüpü patlaması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
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