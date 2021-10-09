Zimbabve basınındaki habere göre, başkent Harare'nin kuzeyindeki Mazowe bölgesinde bir madende oksijen tüpü patladı.

Patlama sonucu madende bulunan 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi öldü.

İşçiler oksijen tüpleriyle çalışırken patlamanın yaşandığı, daha önce de Zimbabveli bir madencinin oksijen tüpü patlaması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.