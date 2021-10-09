Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde gece oluşmaya başlayan sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Özellikle Ardahan-Artvin Çevre Yolu bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sürücüler yoğun sis nedeniyle hızlarını düşürerek dikkatli ilerledi.
Etiketler: Ardahan
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