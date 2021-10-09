Vedalar edildi, eller kavuşma umuduyla sallandı... İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz'e bağlayan tren hatlarından biri olan Erciyes Ekspresi yola çıkmaya hazır. Beklenen işaret tam hareket vaktinde makinistten geldi.

Erciyes Ekspresi, Kayseri'den Niğde'ye, oradan Ulukışla ve Pozantı üzerinden Adana'ya gidiyor. Tren yol boyunca 27 istasyona uğruyor. Kayseri - Adana arası Kara yolu ile 3 saat sürüyor.

Tarihi istasyonlar dolu

Trenle bu yolculuk daha uzun sürse de, Toros Dağları'nın arasından unutulmaz bir seyahat yaşatıyor.

Yıllardır yolcuların inip bindiği o tarihi istasyonlar yine dolu. Vagonlar yavaş yavaş doluyor. Köylerin içinden geçen tren, yolcularını aldıktan sonra yeşil vadilere doğru yol alıyor. Görsel şölen tam da burada başlıyor.

Toroslar'ın manzarası eşliğinde yol alıyor

Cam kenarında yerini alan yolcular pencereden akıp giden o muhteşem Anadolu manzarasını seyrediyor.

Yolculuğun keyfini çıkaranların arasında çocuklar da var. Yorgunluğuna yenik düşenler trenin raylar üzerinde çıkardığı sesin büyüsüyle kendisini uykuya teslim ediyor.

Güzergahta 38 tünel bulunuyor

Güzergah boyunca 38 tünel var. Ve yolun en özel yapılarından biri olan ''Varda Köprüsü'.

Tren, lokomotifi ve vagonlarıyla tek bir çizgi halinde eşsiz manzaranın içinden geçip gidiyor. Toroslardan geçerken Gülek boğazının güzelliği yolcuları büyülüyor.

Erciyes Ekspresi her gün Kayseri - Adana arasında karşılıklı birer sefer yapıyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Kadir Kurucan-Erdinç Kızılgedik

Kurgu: Remzi Koparan