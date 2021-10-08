Arnavutluk Bakanlar Kurulu, enerji krizi özel gündemiyle toplandı. Olağanüstü toplantı sonrasında, krizin çözümüne yönelik eylem planının hafta sonu açıklanacağı duyuruldu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Edi Rama, "Acil durum kararı, mevcut krizle başa çıkmak için hükümete mali veya idari araçlarla müdahale imkanı tanıyor" dedi.

Uluslararası piyasalarda elektrik fiyatlarında ciddi artış yaşandığını anlatan Rama, tüketicileri ve küçük işletmeleri fiyat artışlarından korumak için bir plan hazırladıklarını söyledi.

Acil eylem planı hazırlandı

Krizin 2022 ortalarına kadar sürmesinin beklendiğine dikkat çeken Edi Rama, enerji krizine bağlı acil durumun geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle yaşanan acil duruma benzer olacağını, hükümete, kamu harcamaları ve acil durum uygulamaları konusunda daha serbest hareket edebilme olanağı sağlayacağını vurguladı.

Ülkede enerji piyasasındaki durumu gözlemlemek ve yönetmek üzere kurumlar arası bir çalışma grubu oluşturuldu.

Arnavutluk Başbakanı Rama, beş gün önce yaptığı sürpriz bir açıklamayla, ülkenin enerji krizinin eşiğinde olduğu uyarısında bulunmuştu.