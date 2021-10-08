Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran sınırında 383 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde atlarla ülkeye sokulup araziye bırakılan paketlerde 383 kilogram eroin ele geçirildi. 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Van'ın İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınır hattına yakın bölgede 5 şüphelinin açık arazide kuytu bir bölgede atlarında bulunan yükleri bıraktıklarının görülmesi üzerine, yüklerin bulunduğu yer ve zanlıların gittiği ikametle eklentilerde arama gerçekleştirildiği belirtildi.
Aramalarda, 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 2 şarjör ile 53 fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, " 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmış, 5 at adli birimlerin talimatıyla ilgili birime teslim edilmiştir." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suçla mücadele çalışmaların en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Van Uyuşturucu İran
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