Van'ın İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınır hattına yakın bölgede 5 şüphelinin açık arazide kuytu bir bölgede atlarında bulunan yükleri bıraktıklarının görülmesi üzerine, yüklerin bulunduğu yer ve zanlıların gittiği ikametle eklentilerde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramalarda, 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 2 şarjör ile 53 fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, " 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmış, 5 at adli birimlerin talimatıyla ilgili birime teslim edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suçla mücadele çalışmaların en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.