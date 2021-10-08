Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Makedonya-Türkiye ticaret hacmi büyüdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Makedonya'nın Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi yılın ilk sekiz ayında geçen yıla oranla %36,6 arttı.
Türkiye, sekiz aylık dönemde Kuzey Makedonya’nın dış ticaretteki yedinci büyük partneri oldu.
Makedonya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat %47’lik artışla 75,5 milyon euroya, ithalat ise 34’lük artışla 319,1 milyon euroya ulaştı.
Kuzey Makedonya’nın toplam ihracatı %31,5’lik artışla 4 milyar 562 milyon euroya, ithalatı ise %34’lük artışla 6 milyar 250 milyon euroya yükseldi.
Ülkenin dış ticaret açığı 1 milyar 688 milyon euro olarak hesaplanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %73,4 olarak kayda geçti.
Etiketler: Kuzey Makedonya Euro
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