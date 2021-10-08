Türkiye, sekiz aylık dönemde Kuzey Makedonya’nın dış ticaretteki yedinci büyük partneri oldu.

Makedonya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat %47’lik artışla 75,5 milyon euroya, ithalat ise 34’lük artışla 319,1 milyon euroya ulaştı.

Kuzey Makedonya’nın toplam ihracatı %31,5’lik artışla 4 milyar 562 milyon euroya, ithalatı ise %34’lük artışla 6 milyar 250 milyon euroya yükseldi.

Ülkenin dış ticaret açığı 1 milyar 688 milyon euro olarak hesaplanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %73,4 olarak kayda geçti.