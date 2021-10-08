Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov, 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen düzenlediği basın toplantısında, "Bayan Ressa ve Bay Muratov, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı Barış Ödülü'nü alıyorlar" dedi.

Maria Ressa kimdir?

Filipinli ilk Nobel ödülü sahibi gazeteci Maria Angelita Ressa 2 Ekim 1963 doğumlu. Daha önce yaklaşık yirmi yılını Güneydoğu Asya'da CNN için baş araştırmacı muhabir olarak çalışarak geçirmişti .

Ressa, 2021 Nobel Barış Ödülü'nü Dmitry Muratov ile birlikte aldı.

Dmitry Muratov kimdir?

Dmitry Muratov, 30 Ekim 1961'de Samara olarak adlandırılan Kuibyshev'de doğdu . Rus Novaya Gazeta gazetesinin genel yayın yönetmenidir . 1995-2017 yılları arasında gazetenin editörlüğünü yaptı. Maria Ressa ile birlikte 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.