Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metrobüs arızası seferleri aksattı
[Fotoğraf: AA]
Darülaceze-Perpa durağında metrobüs aracının arızalanması üzerine bir süre aksayan seferler, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.
İstanbul Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Mecidiyeköy yönüne seyreden bir metrobüs, Perpa durağında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı.
Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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