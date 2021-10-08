Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da bir evde yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
İstanbul Kartal'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartal'da Orta Mahalle Hamdi Efendi Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Yangının çocukların çakmakla oynadığı sırada çıktığı tahmin ediliyor.
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