Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da eski dönemlere ait 91 sikke ele geçirildi
[Harita: TRT Haber]
Malatya'da eski dönemlere ait gümüş ve bronz 91 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, eski dönemlere ait gümüş ve bronz 91 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya Tarihi Eser Kaçakçılık
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