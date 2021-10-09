Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 34.746,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalışla 4.390,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 14.579,5 puana düştü.

ABD'de borç limiti konusunda varılan anlaşmanın yarattığı olumlu havaya rağmen beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verisi, endekslerin negatif bir seyir izlemesinde etkili oldu.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım harici sektörlerde istihdam, eylülde 194 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin çok altında kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 500 bin kişi artması öngörülüyordu.

ABD'de işsizlik oranı ise eylülde yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e geriledi. Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranı, Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ülkede petrol fiyatları ise son günlerdeki yükselişini sürdürdü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, Kasım 2014'ten bu yana ilk kez 80 doların üzerini gördü.