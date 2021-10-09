Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da terör örgütü PKK/YPG adına Suriye'de çatışmalara katıldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Suriye'nin Aynularab kentinde terör örgütü PKK/YPG saflarında çatışmalara katılan M.B'nin (30) yasa dışı yollardan Adana'ya geldiğini tespit etti.
Polis, M.B'yi merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı. Şüphelinin örgütün kamplarında çekildiği fotoğraflar, dijital materyallerinde ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana PKK/YPG Terörle Mücadele
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