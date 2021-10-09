Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen M.G'nin adresine operasyon düzenledi.
Zanlının evinde 18,72 gram eroin ile 43,81 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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