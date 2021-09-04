Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi Edirne'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Edirne
Son Haberler
- 16:23
- 16:06
- 16:12
- 15:50
- 15:39
Sıradaki Haber
Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz