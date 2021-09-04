Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B'nin kaçak içki satacağı yapacağı ihbarı üzerine, şüphelinin aracını merkeze bağlı Yukarımahmutlar köyü yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak içki bulan ekipler, şüphelinin ev ve işyerinde de 69 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.