Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp benzinle evi yakmak isteyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 192. Sokak'ta ağabeyi A.A'nın 3 katlı evinde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.A, eşi Z.A. ile 3 kız çocuğunu rehin aldı.
M.A'yı ikna edemeyen yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, M.A'nın kapıyı açmaması ve eve benzin dökmesi nedeniyle kapıyı kırarak içeri girdi.
Etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı.
Darbedilen Z.A. ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.
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