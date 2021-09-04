Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
F-16 uçakları Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Kuvvetlerinin üç F-16 uçağı, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Muharip uçakların Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Millet Bahçesi, Cumhuriyet Meydanı, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde bir araya geldi.
Vatandaşlar gösteri uçuşunu alkışlar eşliğinde izledi. Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
Etiketler: Sivas
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