Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[fotoğraf: AA]
Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.
Beylikdüzü'nde polis ekiplerince Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, 2 kilo 150 gram skunk, 47,8 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda, evde bulunan İran uyruklu H.K.R. (32) ve F.S. (26) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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