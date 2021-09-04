Mevleviliğin merkezi olan bugünkü Mevlana Müzesi, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir yer tutuyor.

1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor.

Tilavet Odasında hat sanatıyla alakalı levhalar, Huzuru Pir'de Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alıyor. Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

Yıllık yaklaşık 3 milyon ziyaretçi ağırlayan Mevlana Müzesine, yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin düşüncelerinden etkilenen, yıllık ortalama 800 bin yabancı turist de Mevlana Müzesini ziyaret ediyor.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı 2020'de Mevlana Müzesi'ni 1 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının bu yıl 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Kurban Bayramında 60 bin kişi ziyaret etti

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine, Mevlana Müzesi'nin Hazreti Mevlana'nın sandukasının üzerinde Kubbe-i Hadra'nın iç kısmındaki kalem işi süslemelerin restorasyonunun 2 yıl önce tamamlandığını hatırlattı.

Yarar, müzenin halılarının da yenilendiğini dile getirerek, "Yeniden tanzim, tefriş ve aydınlatma çalışmalarımızın projelendirmesi devam ediyor." dedi.

Türkiye'de tarih, kültür ve inanç turizminin önemli rotalarından biri olan Mevlana Müzesi'nin geçmişte yıllık 3 milyondan fazla turisti ağırladığını dile getiren Yarar, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden sonra uygulanan kısıtlamalar nedeniyle müzenin zaman zaman kapandığını söyledi.

Kısıtlamalara rağmen geçen yıl 1 milyon kişinin Mevlana Müzesi'ne geldiğini anlatan Yarar, "Kurban Bayramı tatili olduğu günlerde 60 bin kişi Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Bugünlerdeki ziyaretçi sayımız günlük 11 bin ila 14 bin arasında değişiyor. 8 aylık dönemde ise müzeye gelen yerli ve yabancı turist sayısı 650 bine ulaşmış durumda." diye konuştu.