Van'da olay yerinde elde ettikleri parmak izlerini titizlikle inceleyen olay yeri inceleme polisi, 3 yılda 1646 olayla ilgili olarak 2 bin 171 fail belirledi.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 32 personeli bulunan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, olayların aydınlatılması için yoğun çaba harcıyor.

Bir taraftan görüntüleme işlemleri yapan diğer taraftan da iz süren ekipler, en küçük delilleri itinayla inceliyor.

Teknoloji imkanlarını en üst seviyede kullanan ekipler, olay yerinden elde ettikleri parmak izlerini sisteme girerek kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Olay yerinden elde edilen görünmeyen izleri de laboratuvarda bir takım işlemlerden geçirerek görünür hale getiren ekipler, kısa sürede parmak izlerinin kime veya kimlere ait olduğunu ortaya çıkarıyor.

Ekipler ayrıca olay yerinde elde ettikleri diğer delilleri de kriminal laboratuvarlara göndererek suçluların tespiti ve olayların aydınlatılmasına büyük katkı sunuyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Haydar Özdemir, AA muhabirine, ekiplerin ilk olarak olayın genel kamera görüntüsü ve fotoğraflama işlemlerini yaptığını söyledi. Daha sonra delillendirmeye geçildiğini aktaran Özdemir, "Ekipler her delili tespit edip numaralandırıp fotoğraflayıp kendi grubuna göre ayırt etmekte ve raporlama yaptıktan sonra delillerin hangi inceleme için hangi birime gönderileceğinin ayırımını yapıp ilgili birimlere göndermektedir." dedi.

Parmak izinin birkaç dakikada kime ait olduğu tespit ediliyor

Elde edilen parmak izlerinin olayların aydınlatılmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Olay yerinde direkt elde edilen parmak izleri sisteme girilmek suretiyle birkaç dakika içerisinde kime ait olduğu tespit ediliyor. Olay yerinde elde edilen görünmeyen izler ise laboratuvar ortamına getirilerek çeşitli yöntemlerle görünür hale getirildikten sonra sisteme girilerek kimlik tespiti yapılmaktadır. Olay yeri inceleme ekiplerimiz Van genelinde 24 saat esasına göre görev yapmakta ve meydana gelen tüm olaylarda inceleme işlemi gerçekleştirmektedir."

Yıllar önce işlenen cinayetler bile çözülüyor

Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi olarak olaylarda elde edilen parmak izlerinin tespiti açısından ülke genelinde ilk 10'da yer aldıklarını kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

"Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde 2019 yılı içerisinde 790 olayda 907 şahıs tespit edilmiş, il dışı tespitlerimiz 86 olmuştur. 2020 yılında 628 olayda 720 şahıs parmak izinden tespit edilmiş ayrıca diğer illerden 45 şahıs parmak izinden tespit edilmiştir. 2021 yılı içerisinde ise 228 olayda 353 şahıs parmak izinden tespit edilmiş, il dışı olarak da 60 şahıs tespit edilmiştir. Meydana gelen olaylarda elde edilen parmak izlerinin tespiti açısından ülke genelinde ilk 10'nuncu sırada yer almaktayız.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü olarak olarak teknolojik imkanları en üst seviyede kullanmaktayız. Bu teknolojik gelişmelere bağlı olarak olay yerinden elde ettiğimiz izlerde tespit sayımız da gün geçtikçe artmaktadır. Bu sayede uzun zaman önce işlenmiş cinayetleri çözme veya olayları aydınlatma imkanımız bulunmakta. Örnek olarak 2006 yılında meydana gelen bir cinayet olayında 3 şüpheli şahıs elde edilmiş fakat bu şahısların cinayeti işlemediği açığa çıkmış. 15 yıl sonra olay yerinden elde edilen bir parmak izinden cinayeti işleyen şahıs tespit edilerek yakalanmıştır."