Göksu Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi ekibi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları tarafından Göksu Deltası sınırları içindeki Kum Mahallesi plajında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar, çevreden plastik, cam ve diğer atıkları topladı.

Göksu Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi Koordinatörü Dr. Mustafa Korkmaz, gazetecilere, Göksu Deltası'nın ekolojik önemini anlatmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bölgede çalışmalara devam ettiklerini belirten Korkmaz, "Deniz kaplumbağalarının yaşam alanında NGS çalışanlarıyla temizlik yaptık. Onlara hem deltayı anlatmak hem de diğer canlılarla kullandığımız doğayı temizlemek ve ürettiğimiz atıkları bir miktar da olsa temizlemek amacıyla burada bulunuyoruz. Umarım faydalı oluruz ve farkındalık oluştururuz. Hep beraber deltamızı korumak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Silifke Çevre Koruma Şube Müdürü Celaleddin Mülküt, şube personeli ve gönüllüler de katıldı.