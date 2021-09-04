Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, erkenci tür mayer cinsi limonun hasadına başlandı.
Hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni sezonun üreticilere ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Mersin'de yılda 500 bin tondan fazla limon üretiminin yapıldığını aktaran Tollu, limonun kent ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını belirtti.
Üreticilerden Mehmet Keskin de yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.
Limonun kilogramının dalında 3 lira olduğunu aktaran Keskin, ihracatın sürekliliğiyle fiyatların daha da iyi olmasını beklediklerini kaydetti.
Etiketler: Tarım Üretimi Yerli Üretim Mersin
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