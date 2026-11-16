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Dünya
AA 16.11.2026 15:04

AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna ile savaşını finanse etmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve 101 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle hazırlanan ilave kısıtlayıcı tedbirlerin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yaptırım listesine 50'ye yakın banka ve finans kuruluşunun eklendiği, Rus bankacılık sektörüne yönelik yaptırımların genişletilmesiyle devlet gelirlerinin aktarılmasını ve savaşın finansmanını sağlayan mali kanalların kesilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Rusya'nın e-ticaret sektörünün de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, Rus petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ilave şirketler ve iş insanlarının da yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım listesine eklenen şirketlerin rafinerileri ve St. Petersburg Petrol Terminali'ni yönettiği, petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Rusya'nın gölge filosuna yönelik tedbirler de alındığına vurgulanan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Seyşeller ve Umman'da bulunan, Rus menşeli ham petrol ve petrol ürünlerini satın alan çeşitli şirketlerin de listeye dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, AB yaptırımlarına tabi gemilerin sahibi veya yöneticisi olan, Rus petrolünü yasa dışı yollarla taşıyan ve yüksek riskli deniz taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan bazı iş insanlarının da hedef alındığı bildirildi.

Karar kapsamında listeye eklenen kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor, bunlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanması yasaklanıyor. Ayrıca, yaptırım uygulanan kişilere AB'ye seyahat yasağı getiriliyor.

AB Konseyinin verilerine göre, söz konusu yaptırımlar kapsamında yaklaşık 4 bin 600 kişi ve kuruluş bulunuyor.

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