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Ekonomi
AA 16.11.2026 14:59

Rekabet Kurulu'ndan Siemens'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Beteiligungen Europa GmbH ve Siemens Industry Software Yazılım Hizmetleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük, Siemens'in distribütörü Boğaziçi Yazılım AŞ ile bu şirketin 7 bayisi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan Siemens'e soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu ekonomik bütünlük ve şirketlerin "ürün yaşam döngüsü yönetimi" (PLM) yazılımlarının dağıtımı ve satışına yönelik uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığına işaret edilen açıklamada, bu yazılımların, bir ürünün fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte gerçekleştirilen endüstriyel tasarım, mühendislik, analiz, üretim, ürün dokümantasyonu ve pazarlama materyallerinin oluşturulması gibi faaliyetlerin dijital ortamda takip edilmesine ve yönetilmesine imkan sağlayan teknoloji çözümlerinden oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, bilgisayar destekli tasarım, üretim ve mühendislik yazılımlarının, PLM ekosisteminde yaygın türler arasında olduğuna dikkati çekilerek, "Siemens, PLM yazılımları alanında Siemens NX, Solid Edge ve Teamcenter başta olmak üzere çeşitli yazılım çözümleri sunmaktadır. Söz konusu ürünler, Siemens tarafından doğrudan veya distribütörler ve bu distribütörlerle bayilik sözleşmesi akdeden teşebbüsler aracılığıyla satılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Koordinasyon bulunup bulunmadığı hususları incelendi"

Kurulca yürütülen ön araştırmaya ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ön araştırma kapsamında, Siemens'in (Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Beteiligungen Europa GmbH ve Siemens Industry Software Yazılım Hizmetleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük) doğrudan ve dolaylı satış kanallarında distribütörlerine yönelik müşteri kısıtlaması yapıp yapmadığı, Siemens ve Boğaziçi Yazılım'ın bayilik ağı içinde bölge ve müşteri kısıtlamaları uygulayıp uygulamadığı, Siemens ve Boğaziçi Yazılım'ın bayilerin yeniden satış fiyatlarına veya nihai müşterilere sunacakları indirimlere müdahale edip etmediği, Boğaziçi Yazılım'ın bayilik sözleşmelerinde, bayilerin Siemens'in rakip ürünlerini satmasını veya desteklemesini sınırlayan rekabet etmeme yükümlülükleri öngörüp öngörmediği, Boğaziçi Yazılım ile bazı bayiler arasında rekabetçi olmayan yan tekliflerin sunulması ve teklif tutarları gibi rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması suretiyle yatay düzeyde koordinasyon bulunup bulunmadığı hususları incelendi."

Açıklamada, Kurulun ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu belirtilerek, "Siemens, Boğaziçi Yazılım ve Boğaziçi Yazılım bayileri olan Üçgen Yazılım Danışmanlık Bilgisayar ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BDT Yazılım Ltd. Şti., Biltim Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Harun Yılmaz-Nirvana Bilgisayar, Zirve Yazılım Danışmanlık Bilgisayar ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BCC Yazılım Danışmanlık Kalıp Makine Sanayi ve Ticaret AŞ ile Model Yazılım AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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