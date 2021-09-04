Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 dönümlük tarladaki 52 ton mısırların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.B'yi mısırı satmaya çalıştığı esnada yakaladı.

Çalınan mısırlar tarla sahibine teslim edildi.