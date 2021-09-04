Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İsmet Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, merkeze bağlı Düzağaç köyü yakınlarında sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Engebeli olan arazide yaralıya ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri ip yardımıyla bölgeye inerek yaralıyı bulunduğu yerden aldı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmet Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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