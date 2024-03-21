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Güncel
İHA 21.03.2024 09:45

Yozgat’ta minik öğrenciler yüreklere dokundu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler için ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi hazırladı.

Yozgat’ta minik öğrenciler yüreklere dokundu

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Niğmet Civelekli öncülüğünde “Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda velilerin de destekleriyle ramazan yardım kolisi kampanyası başlattı.

Öğrencilere ramazan ve yardımlaşma bilincini kazandırmak için gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler harçlıkları ile temel gıda malzemeleri aldı. Sınıf öğretmenleri Niğmet Civelekli’nin yardımıyla kolilere doldurulan yardım malzemeleri okul yönetimince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Sorgun Yeşilyurt ilkokulu Müdürü Raci Ateş, Ramazan ayında paylaşma bilincini öğrencilerine aktarmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Bizler iyilikte yarışıyoruz. İyilikte yarışırken dün deprem vardı orada insanların yardımına koştuk, bugün ramazan ayı içerisindeyiz şimdi de ihtiyaç sahibi insanlarımızın yardımına koşuyoruz. Okul idarecilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz iyilik yolunda bu işe soyunduk. İlçemizde bir farkındalık oluşturmak istedik. Biz de bu yolda çaba sarf ediyoruz, inşallah da başarılı olmuşuzdur. Ramazan kolileri belki çok dolu dolu değil ama vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler ise proje çerçevesinde paylaşmanın, birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 

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