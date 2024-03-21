Burdur'da lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Kaza, Burdur-Antalya karayolu Kuzköy kavşağında meydana geldi.



Bucak'tan Burdur istikametine seyir halinde olan Mustafa Serkan İ. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarında bulunan araziye devrildi. Kaza sonucu sürücü Mustafa Serkan İ. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Mustafa Serkan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.