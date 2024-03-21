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Güncel
İHA 21.03.2024 09:12

Gümüşhane’de ormanı kirletenler fotokapanla tespit edilip adli ve idari para cezası uygulanacak

Gümüşhane’de çevreye bilinçsizce atılan çöpler nedeniyle çöplüğe dönen orman, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla temizlenirken, bölgeye fotokapan kuruldu.

Gümüşhane’de ormanı kirletenler fotokapanla tespit edilip adli ve idari para cezası uygulanacak

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Aktutan Köyü ve bölgede bulunan birçok köye ulaşım sağlayan orman içi yolu, bilinçsiz vatandaşların rastgele çevreye attığı çöpler ve şişeler nedeniyle orman çöplüğüne dönmüştü.

Şehre yakın ve hâkim bir noktada bulunan ve doğasıyla görsel bir şölen sunan orman içerisinde yer alan çöpler çevreyi kirletirken, cam şişeler de mercek etkisi nedeniyle orman yangınına davetiye çıkarıyordu. Konunun basında gündeme gelmesi ve yöre halkının da büyük tepki göstermesine kayıtsız kalmayan Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile ormanlık alanı temizledi. 2 bin metrekarelik alanda ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde büyük çoğunluğu cam şişe olan toplam 50 torba çöp temizlendi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gümüşhane Merkez Orman İşletme Şefi Yusuf Düzgün, böylesine küçük bir alandan 50 torba çöpün çıkmasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, çevre kirliliğinin önüne geçmek için bölgeye fotokapan kurduklarını söyledi. Fotokapanlarla koruma ve kontrollerin arttığı bölgede çevreyi kirletenlerin tespit edilmesi halinde adli ve idari para cezası uygulanacak.

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