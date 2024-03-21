Hakkari Valisi Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndaki iftar programına katıldı.
Jandarma personeliyle iftar yapan Çelik, ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, hayırlısıyla bayrama ulaştırsın." dedi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları ve komutanlıkta görevli personel katıldı.