Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki otomobil ile A.A. idaresindeki hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Yenipazar beldesi yakınlarında çarpıştı.
Otomobil sürücüsü A.K. ile hafif ticari araçtaki F.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan E.A., G.A. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
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