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Güncel
İHA 01.12.2023 11:32

Yozgat Belediyesi 20 bin menekşeyi toprakla buluşturdu

Kış mevsiminin gelmesiyle Yozgat Belediyesi çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde 20 bin menekşeyi toprakla buluşturdu.

Yozgat Belediyesi 20 bin menekşeyi toprakla buluşturdu

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kente daha estetik ve canlı bir görünüm kazandırmak için kavşak, refüj ve caddelere 20 bin farklı renkte menekşe dikerek şehrin çehresini güzelleştirdi.

Diğer yandan kış mevsimiyle birlikte belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlarda belirlenen program çerçevesinde budama çalışması da yaptı. Kavşak ve refüjler olmak üzere kentin muhtelif alanlarına kış mevsimine uygun çiçek dikimlerinin yapıldığını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat’ımızı 4 mevsim rengarenk bir görüntüye kavuşturmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizin güzel ve rengarenk görünmesi amacıyla her sene kış dönemlerinde yaptığımız mevsimlik çalışmalarımız çerçevesinde 20 bin menekşenin dikimini yaptık. Kavşak ve refüjler başta olmak üzere park, bahçe ve caddelerimizi renk cümbüşü ile canlandırarak güzel bir görünüme kavuşturduk.” dedi.

Köse ayrıca kış aylarında cadde ve sokaklardaki ağaç budama çalışmalarının da tamamlandığını belirterek bu dönemde yapılan budama çalışmalarının ağaçların daha sağlıklı ve düzenli şekilde yeniden yeşerip filizlenmesini sağladığını söyledi. 

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