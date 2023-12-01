Giresun’da Özgürlük Yolu Projesi'nde sona gelindi

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve vatandaşlar arasında “Özgürlük Yolu” olarak bilinen bölgenin daha modern ve daha güzel bir hale gelmesi amacıyla hazırlanan projede çalışmalarında sona gelindi.



Özgürlük Yolu projesiyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Giresun'un değerlerine değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak halkımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak adına yoğun çalışma yürütüyoruz. Bunlardan birisi de özgürlük yolu olarak bilinen bölgemizdi. Bakıma ihtiyacı olan bu değerimizi hazırladığımız projemizle en iyi şekilde şehrimize kazandırıyoruz” dedi.



Özgürlük yolunda proje kapsamında yapılan düzenlemelerle ilgili de b ilgi veren Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Projesi kapsamında altyapı çalışmalarının yanı sıra, yaklaşık 1 kilometrelik alan içerisinde 250 metre demir korkuluk, bin 877 m2 begonit parke, 3 bin 300 m2 doğal granit parke taşı, 14 adet çift kollu aydınlatma direği, 54 adet tek kollu aydınlatma direği ile aydınlatılma için de 80 adet projektör yer alıyor. Yıllardır hiçbir çalışma yapılmayan Özgürlük Yolu Projesinde artık son aşamaya geldi. Proje kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacaktır” diye konuştu.