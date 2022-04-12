Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 23:53Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor?
Video platformu Youtube'da sorun yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar platforma giremediklerini, akış yenileyemediklerini öne sürüyor.
Youtube'da 12 Nisan akşamlar saatlerinde Down detector'e göre sorun yaşandığı görülüyor.
Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com, YouTube ile ilgili sorunları bildiren yaklaşık 9.000 kişi vakası olduğunu gösterdi.
Kullanıcılar Youtube'da sunucu hatası, uygulamada sorun ve video akışı problemi yaşadıklarını bildiriyor. Diğer yandan masaüstünde Youtube'da sol tarafta yer alan seçeneklerin görünmediği de ifade ediliyor.
YouTube, kullanıcıların hizmetlerine erişim sorunları yaşadığının farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.
Son Haberler
- 01:12
- 01:08
- 01:07
- 00:57
- 01:00
Sıradaki Haber
Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman 2022?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz