Youtube'da 12 Nisan akşamlar saatlerinde Down detector'e göre sorun yaşandığı görülüyor.

Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com, YouTube ile ilgili sorunları bildiren yaklaşık 9.000 kişi vakası olduğunu gösterdi.

Kullanıcılar Youtube'da sunucu hatası, uygulamada sorun ve video akışı problemi yaşadıklarını bildiriyor. Diğer yandan masaüstünde Youtube'da sol tarafta yer alan seçeneklerin görünmediği de ifade ediliyor.

YouTube, kullanıcıların hizmetlerine erişim sorunları yaşadığının farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.