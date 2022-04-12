Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 21:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
2022 Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart tarihinde yapıldı. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan’da açıklanacak.
MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 MSÜ taban puanları
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
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