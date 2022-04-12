Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 takviminde belli oldu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı.

11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.

İkinci dönem 17 Haziran'da sona erecek

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

18 Nisan'da tekrar ders zili çalacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]