Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yola düşen kaya parçaları otomobile zarar verdi
[DHA (Arşiv)]
Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde yola düşen kaya parçalarının isabet ettiği otomobilde hasar oluştu.
Miskisağ mevkisindeki yol yapım çalışması esnasında bir otomobile kaya parçaları isabet etti.
Düşen kaya parçaları nedeniyle 5 kişinin bulunduğu araçta hasar oluştu.
Ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin kaya parçalarını temizlemesinin ardından yeniden açıldı.
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