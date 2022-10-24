Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi Bölümü öğretmenleri, "Temiz bir dünya" sloganıyla sahilde atık halde bulunan taş ve deniz kabukları ile ağaç parçalarını toplayarak öğrencileriyle çalışma yapmak istedi.

Öğretmenleri tarafından toplanan taş ve deniz kabuklarını boyayarak insan ve hayvan figürleri oluşturan, ağaç parçalarından da çeşitli sanatsal ürünler ortaya çıkaran öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Sergilerde satılan ürünlerin geliri ise atölye ile öğrencilere malzeme temininde kullanılıyor. Çevrelerinden sipariş de alan öğrenciler, tasarımları sayesinde gelir kazanıyor.

"Sanatsal yönden bakışları çok değişti"

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Hatice Kaya, atıl durumdaki malzemelerin geri kazanılmasıyla ortaya çok güzel bir sanatın çıktığını anlattı.

Öğrencilerin konuya duyarlı yaklaşarak güzel tepki gösterdiklerini söyleyen Kaya, "Denizden ağaç dalları, ahşap parçaları, deniz kabukları, yüzeyi düzgün taşları topluyoruz ve bunları bir araya getirerek elimizden geldiğince tasarıma dönüştürüyoruz. Öğrencilerimizin tepkisi çok güzeldi. Yapabildikleri tasarımlar ortaya çıktıkça yaptıklarının değerinin ve kıymetinin farkına vardılar. Sanatsal yönden bakışları çok değişti" dedi.

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Buket Büyükyonga da denizden toplanan malzemelere insan ve hayvan figürleri çizilince değişik tasarımların ortaya çıktığını vurguladı.

Yaptıkları ürünleri sergide satışa sunduklarını anlatan Büyükyonga, öğrencilerin boya ve fırça masraflarını çıkardıklarını söyledi.