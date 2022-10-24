Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Hasan D'nin kullandığı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde, önünde seyreden İ.I idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ile eşi yabancı uyruklu Nicole B. ve çocuğu Liya D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasan D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Manisa
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