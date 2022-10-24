AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Malkara ilçesinde bulunan "75. Yıl İlkokulu" öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Okulda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

Eğitim sonrasında deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.