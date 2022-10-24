Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da okulda tatbikat ve afet eğitimi
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik deprem anı tahliye tatbikatı gerçekleştirilerek afet bilinci eğitimi düzenlendi.
AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Malkara ilçesinde bulunan "75. Yıl İlkokulu" öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.
Okulda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.
Eğitim sonrasında deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
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