YKS geç başvuru ne zaman?

ÖSYM takvimine göre YKS geç başvuruları 16-17 Mart 2022.

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YKS geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı 172,5 olarak 172,5 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

YKS 2022 ne zaman?

YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk