Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS son başvuru günü...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 11 Şubat'ta başladı. Başvurular dün sona erdi. 2022 YKS geç başvuru günü ücreti ne kadar? YKS 2022 başvurusu için son gün ne zaman?
YKS geç başvuru ne zaman?
ÖSYM takvimine göre YKS geç başvuruları 16-17 Mart 2022.
YKS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı 172,5 olarak 172,5 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
YKS 2022 ne zaman?
YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk
YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk
YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk
2022-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/mY0sFtZwBK— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 16, 2022
Etiketler: YKS Yükseköğretime Geçiş Sınavı ÖSYM
Son Haberler
- 22:11
- 22:03
- 21:43
- 21:21
- 21:00
Sıradaki Haber
Kırşehir'de Kurutlu kazısı 12 aya yayılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz