Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde DSİ tarafından hayata geçirilen göletin inşaatı 2018'de tamamlandı.

Beyaz Altın Göleti, geçen yıl yağış azlığı nedeniyle yeteri kadar su depolayamayınca çiftçiler zor durumda kaldı.

Bunun üzerine göletin yanı başındaki dereden boru sistemiyle gölete su çekmeye karar veren mahalleli, yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda 2 bin 600 metre hat döşeyip Beyaz Altın Göleti'ne su takviyesi yaptı.

Beyaz Altın Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevinç, 1 milyon 300 bin metreküp depolama hacmine sahip göletin, 3 bin dönüm alanı sulayabildiğini söyledi.

''Göletin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı''

Geçen yıl göletin mart ayında yüzde 40 seviyelerinde doluluk oranına sahip olduğunu anlatan Sevinç, şunları söyledi:

''Elektrikli pompayla yer altı kuyusunda gölete su takviyesi yapmıştık. Daha sonra mahalle halkıyla birlikte bir karar aldık. Göletin yanı başında açan Küçük Dere adını verdiğimiz bir akarsu var. Oradan gölete kadar yaklaşık 2 aylık çalışmayla 2 bin 600 metre uzunluğunda boru döşedik. Bunun bize maliyeti 250 bin lira oldu. Derenin suyuyla gölete takviye yaptık. Hem yağışlarla hem de dereden yaptığımız takviyelerle göletin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı''