Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.K. ve M.Ş.T.'nin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Narkotik Uyuşturucu
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