Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'deki silahlı kavganın 4 zanlısından biri tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde Ç.Ü., dün kavgada E.K'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.
Polis, kavgada zanlıyı darbettikleri öne sürülen H.C.A., A.B. ve İ.Y. de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.Ü. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir banka şubesi önündeki kavgada Ç.Ü'nün tabancayla ateş ettiği E.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, darp sonucu yaralanan zanlı da hastaneye kaldırılmıştı.
Son Haberler
- 22:11
- 22:03
- 21:43
- 21:21
- 21:00
Sıradaki Haber
Eskişehir'de çiftçilerin çabası ve yağışlar göleti doldurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz