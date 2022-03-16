Mersin'in Toroslar ilçesinde Ç.Ü., dün kavgada E.K'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

Polis, kavgada zanlıyı darbettikleri öne sürülen H.C.A., A.B. ve İ.Y. de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.Ü. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir banka şubesi önündeki kavgada Ç.Ü'nün tabancayla ateş ettiği E.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, darp sonucu yaralanan zanlı da hastaneye kaldırılmıştı.